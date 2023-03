Selvaggia verso l’addio a Ballando: “Cast fisso rinnovato” (Di giovedì 30 marzo 2023) Milly Carlucci è impegnatissima con la quarta (e forse ultima?) edizione de Il Cantante Mascherato, ma si sta occupando anche del ritorno di Ballando con le Stelle. Dopo le voci sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il settimanale Oggi ha fatto sapere che Milly vorrebbe rinnovare il Cast fisso della sua trasmissione e modificare anche le dinamiche. L’admin di Blog Tv Italiana ha anche fatto sapere: “So che ci sono due o tre nomi al vaglio nell’eventualità quasi del tutto certa che Selvaggia lasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo“. Per quanto gli ascolti abbiano premiato l’ultima stagione di Ballando con le Stelle, una rinnovata non sarebbe male. Detto questo mi auguro invece che la Lucarelli resti in giuria. Rivoluzione a ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 marzo 2023) Milly Carlucci è impegnatissima con la quarta (e forse ultima?) edizione de Il Cantante Mascherato, ma si sta occupando anche del ritorno dicon le Stelle. Dopo le voci sul possibile addio diLucarelli acon le Stelle, il settimanale Oggi ha fatto sapere che Milly vorrebbe rinnovare ildella sua trasmissione e modificare anche le dinamiche. L’admin di Blog Tv Italiana ha anche fatto sapere: “So che ci sono due o tre nomi al vaglio nell’eventualità quasi del tutto certa chelasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo“. Per quanto gli ascolti abbiano premiato l’ultima stagione dicon le Stelle, una rinnovata non sarebbe male. Detto questo mi auguro invece che la Lucarelli resti in giuria. Rivoluzione a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Selvaggia verso l’addio a Ballando: “Cast fisso rinnovato” - IsabelB25996676 : RT @Giancky26: Protesta selvaggia verso la Prefettura di Saint-Étienne. Ormai scoppiano manifestazioni in tutta la #Francia. - CondoluciGiuse1 : la radical- chic Selvaggia Lucarelli è il prototipo perfetto dell'elettore utile idiota di sinistra più parla lei… - Monica36658042 : RT @Giancky26: Protesta selvaggia verso la Prefettura di Saint-Étienne. Ormai scoppiano manifestazioni in tutta la #Francia. - dania1964 : RT @Giancky26: Protesta selvaggia verso la Prefettura di Saint-Étienne. Ormai scoppiano manifestazioni in tutta la #Francia. -