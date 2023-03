“Secondo voi non sanno che…” Bomba sul GF Vip | l’ex concorrente svela roba choc | “Succede in quella stanza”

(Di giovedì 30 marzo 2023) La finale del GF Vip 7 è prevista per il 3 aprile. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, quest’anno ha sollevato non poche polemiche. Dall’inizio del programma, dal 19 settembre 2022, gli squalificati sono stati tre. Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Gli ultimi due sono stati espulsi solo dopo le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi. A un mese dalla finale, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di cambiare rotta e di imporre nuove e ferree regole all’interno della casa. Troppe volgarità, liti e trash per il figlio di Silvio Berlusconi e così a primi di marzo ha deciso di cancellare la replica di una puntata della diretta dal canale La5 e dai siti ufficiali Mediaset. Leggi anche: “Vince perché ha bisogno di soldi”. GF Vip 7, spunta così il nome del vincitore: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Secondo voi, il giornalista, pagato con i vostri contributi, è a conoscenza di questo tema perché 1) Ha visitato… - mirkonicolino : Se un processo con 14.000 pagine di faldoni, decine e decine di testimoni da ascoltare, migliaia di intercettazioni… - Giorgiolaporta : Secondo chi pubblica questo #video, questo signore avrebbe dato #appuntamento a una ragazzina di 12 anni e all’appu… - carlopalomar : Alessandro continua la caccia alla banda ma l’informatore ha giocato ancora una volta di anticipo. Arrivati a quest… - Dreamony2 : RT @SabrySocial: Ma secondo voi, un ex PdC può rimanere impunito dopo averci raccontato una simile falsità? Alla luce della verità che sta… -

... o del tutto, quanto qui rivelato e agirele proprie preferenze. Non solo: la natura ... Di conseguenza, se pensate di non esserea dover rivestire tale ruolo, evitate di leggere qualsiasi ......con belle persone come' ha scritto il conduttore. E chissà che non sia stata proprio quella l'occasione in cui ha chiesto alla star dei social di tornare all'Ariston. Accetteràil ...Noi le abbiamo recensite per. 5 VPN Sicure e Affidabili CyberGhost VPN : tra le migliori VPN ... Se ilserver subisce una violazione per mano di un intruso, l'indirizzo IP dell'utente rimane ...

Con "Secondo voi" il Comune di Provaglio d'Iseo passa la parola ai ... Radio Voce Camuna

L'utente Twitter e leaker MEGA_size_GPU ha condiviso quella che ritiene essere la scaletta di NVIDIA per l'uscita delle prossime GeForce: il modello RTX 4050 potrebbe arrivare a giugno, preceduto da d ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...