Sebastian Bear-McClard, ex marito di Emily Ratajkowski, accusato di molestie sessuali (Di giovedì 30 marzo 2023) Il produttore avrebbe adescato ragazze minorenni su Instagram per proporre loro finti provini. Tre donne come rivela Variety hanno sporto denuncia, e tante altre sarebbero pronte a confermare le accuse

