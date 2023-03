“Se perdessi tutto conserverei la mia mentalità", cosa racconta l'esperto Helmi Belhaj (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho una meravigliosa figlia che sta crescendo e il dono più grande che posso darle in eredità è ciò che ho imparato negli ultimi 10 anni della mia vita, la mentalità imprenditoriale”: l'esperto del "Debito e delle Centrali Rischi”, Helmi Belhaj, conosciuto in tutta Italia ormai per il numero di riabilitazioni del merito creditizio ottenute dalla sua azienda Diritto Debitori, da anni forma anche ai suoi dipendenti e i membri del suo team e sembra sia legato proprio a questo il successo dell'azienda. L'imprenditore Reggiano, cresciuto in una famiglia semplice, racconta: “I grandi pensatori e i grandi filosofi, hanno contribuito a educarmi tramite i libri, i racconti e le loro storie. Oggi mi sento un custode di questo grande sapere”. “Il sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho una meravigliosa figlia che sta crescendo e il dono più grande che posso darle in eredità è ciò che ho imparato negli ultimi 10 anni della mia vita, laimprenditoriale”: l'del "Debito e delle Centrali Rischi”,, conosciuto in tutta Italia ormai per il numero di riabilitazioni del merito creditizio ottenute dalla sua azienda Diritto Debitori, da anni forma anche ai suoi dipendenti e i membri del suo team e sembra sia legato proprio a questo il successo dell'azienda. L'imprenditore Reggiano, cresciuto in una famiglia semplice,: “I grandi pensatori e i grandi filosofi, hanno contribuito a educarmi tramite i libri, i racconti e le loro storie. Oggi mi sento un custode di questo grande sapere”. “Il sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per ...

