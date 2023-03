Scuola, Valditara “In arrivo 100 mila tutor” (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Da settembre debutteranno poco meno di 40 mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di Scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni Scuola. Progressivamente avremo 100 mila tutor, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”. Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera.“I professori tutor avranno un incremento di retribuzione dai 2.859 euro a 4.675 all'anno in base al numero di studenti di cui si occuperanno. Gli orientatori avranno un'aggiunta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Da settembre debutteranno poco meno di 40per gli studenti degli ultimi tre anni disuperiore e circa 10orientatori, uno per ogni. Progressivamente avremo 100, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”. Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un'intervista al Corriere della Sera.“I professoriavranno un incremento di retribuzione dai 2.859 euro a 4.675 all'anno in base al numero di studenti di cui si occuperanno. Gli orientatori avranno un'aggiunta ...

