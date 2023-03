Scuola, Valditara annuncia 100mila tutor e lezioni pomeridiane di recupero (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervistato dal Corriere della Sera, ha toccato diversi temi inerenti la Scuola: dall'introduzione di tutor e lezioni pomeridiane, alla situazione in merito al Pnrr, fino a un commento sulla decisione del liceo Carducci di punire gli studenti con lavori socialmente utili: "Non entro in decisioni che attengono all'autonomia delle scuole". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe, intervistato dal Corriere della Sera, ha toccato diversi temi inerenti la: dall'introduzione di, alla situazione in merito al Pnrr, fino a un commento sulla decisione del liceo Carducci di punire gli studenti con lavori socialmente utili: "Non entro in decisioni che attengono all'autonomia delle scuole".

