Scudetto al Napoli | il 4 giugno la festa ufficiale Un palco in ogni quartiere per evitare assembramenti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una” dislocata in più punti della città da tenersi domenica 4, giornata in cui si svolgerà l’ultimo turno del campionato di Serie A. Questa l’idea del Comune e della Prefettura dinel caso di vittoria del tricolore da parte degli azzurri, forti di un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica a 11 giornate dalla fine. “E’ stata una cosa decisa insieme alla Prefettura – ha spiegato Manfredi a margine di Energymed – da un lato ci sarà unaspontanea, dall’altro c’è questa, che probabilmente sarà il 4, che per scelta fatta anche da parte mia coinvolgerà tutta la città. Sarà unapolicentrica, avrà uninMunicipalità, oltre al ...

...ha vinto uno, proprio grazie anche al successo nelle ultime giornate di campionato, e ce ne ha perso un altro, quando andò ko nello scontro diretto del 1 maggio. Per Ottavio Bianchi-...Si riparte di 1aprile , ma nessuno scherzo in atto. Il campionato di Serie A torna dopo la pausa e riprende la corsadelche sarà coinvolto in un anticipo della sfida Champions contro il Milan domenica sera alle 20.45. Tutti i commenti post partita e le interviste a Sky Calcio Club con Fabio ...Tra le sagome spicca anche quella della leggenda Diego Armando Maradona , raffigurato con indosso la maglia del primodel

Napoli-Milan primo round, al Maradona per lo scudetto Agenzia ANSA

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Mimmo Caso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli ed Inter. Quanto potrà essere importante questo primo scontro tra Napoli e Milan per la Champi ...Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90 in onda su Vikonos Radio/Tv: "Posso solo immaginare cosa accadrà a Napoli, qualcuno dice che la squadra non ha avu ...