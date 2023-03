Scott Pilgrim | il cast storico del film riconfermato per la serie anime Netflix

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daveyboring : Sono, assieme ad altre tre persone ad oggi che ancora se lo ricordano, un grande fan di Scott Pilgrim film e fumett… - rebellevague : Netflix ha annunciato un anime basato su Scott Pilgrim, sarà prodotto da Edgar Wright e doppiato dal cast originale… - PatoCuantico : @greenxkid_ Que mierda le pasa al capitan america con scott pilgrim - ton_galvan31 : @TimTam91924344 'Me sentia Scott Pilgrim y ella era mi Ramona Flower´s' ?? - butsherighthere : Jsjsjsjsjs Obsesionada con Scott Pilgrim? -

L'intero cast del film divs. The World ritornerà per la serie animata giapponese di...Il cast del filmsarà coinvolto nella realizzazione della serie animata che verrà realizzata per Netflix . Bryan Lee O'Malley, autore della graphic novel, e BenDavid Grabinski saranno gli showrunner del ...La serie tv animata divs The World in arrivo su Netflix ha riunito tutta la banda, letteralmente: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il regista Edgar Wright ha confermato il coinvolgimento di ...

Scott Pilgrim: l'intero cast del film tornerà per la serie animata di Netflix BadTaste.it Cinema

March 30 (UPI) -- Netflix is developing a "Scott Pilgrim" anime series featuring the voices of the original cast from the 2010 live-action film. Ali Wong to voice, executive produce 'Jentry Chau vs.Scott Pilgrim is taking on another world: anime. Edgar Wright’s beloved 2010 film “Scott Pilgrim vs. the World” has an anime series heading to Netflix as previously announced, and now, the original ...