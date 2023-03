Sciame di Donald Glover | il nuovo Beyhive | incendierà il Twitter degli stan

(Di giovedì 30 marzo 2023) Con il rilascio di, la nuova serie disu Amazon Prime Video, l'interosembra pronto a collegarsi per fare esplodere i social con i propri pensieri, note e screenshot. Co-creata da, insieme alla collaboratrice di Atlanta Janine Nabers, la serie è una storia di omicidi seriali ambientata sullo sfondo di un folle e appassionato fandom online. La vicenda seguita è quella di Dre che, interpretata da Dominique Fishback, è unamaniacale della più grande popstar del mondo, in preda a impulsi oscuri e perseguitata da traumi personali che la spingono a compiere un percorso di sangue e vendetta. L'ossessione di Dre verso la cantante Ni'Jah e la furia espressa contro chiunque osi criticare il suo idolo sono il ...

Creata dal duo di AtlantaGlover e Janine Nabers , la serie si può inquadrare come una ... Lo "" che dà il titolo alla serie si riferisce al gruppo di twitter dei fan di Ni'Jah, venerata ...Brown ), e per questo si unisce al fandom noto proprio come "". Il tema principale affrontato dai creatori dello showGlover e Janine Nabers è il modo in cui un fandom può diventare ...Vuoi perché la 24enne cantante e attrice americana è finita recentemente al centro dell'attenzione per la scena di nudo che ha accettato di girare in "" , la serie ideata daGlover , aka ...

Con il rilascio di Sciame, la nuova serie di Donald Glover su Amazon Prime Video, l'intero Twitter degli stan sembra pronto a collegarsi per fare esplodere i social con i propri pensieri, note e ...Uscita quasi in sordina sulla piattaforma di Amazon Prime Video, Swarm rappresenta una delle proposte in streaming più interessanti e coinvolgenti di questa stagione. Creata dal duo di Atlanta Donald ...