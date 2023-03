Sci | tre atleti del Comitato Campano nel team Italia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sono 8 le medaglie (5 d’oro), vinte nelle finali nazionali dell’Abetone dacampani. La D’Antonio, Mancini e Attanasio nella squadrana per la fase internazionale. Abetone (PT) 30 marzo 2023 – Gli sciatori delsono saliti per otto volte sul podio delle finali nazionali del “Pinocchio sugli sci” una delle 5 manifestazioni più importanti

Grande successo per lo Sci Club Vesuvio che chiude le Finali Nazionali Children con tre ori grazie a Giada D’Antonio (U14), già vincitrice ex aequo del titolo di Miglior Atleta Femminile dell’edizione ...La D’Antonio, Mancini e Attanasio nella squadra italiana per la fase internazionale Abetone, 30 Marzo – Gli sciatori del comitato Campano sono saliti per otto volte sul podio delle finali nazionali ...