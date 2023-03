(Di giovedì 30 marzo 2023) Se finora la leader del Pd era stata vaga sulla costruzione dell’di Roma, tra poco romperà gli indugi e le ambiguità. Basta attendere qualche giorno. Ellyè pronta a no... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RenzoLaBianca : Più dei 400 milioni di rosso, la prova del fallimento della sanità emiliano romagnola è la fuga dei pazienti verso… -

... ha spiegato il ministro conal Pnrr, Raffaele Fitto. L'intelligenza artificiale pone ... Ellyavrebbe dovuto spiegare come mai il Pd, nei suoi ultimi 10 anni di... Lotta contro le ...C'è Marco Sarracino, coordinatore della mozionedurante la campagna congressuale, che potrebbe conservare laall'organizzazione nella segreteria. Ci sono poi Alessandro Zan per i ......che si danno per sicuri in quota maggioranza ci sono quelli di Marco Furfaro come vice segretario unico conall'informazione. Una scelta che risponderebbe anche all'altolà arrivato da...

Schlein dà la delega all'Ambiente a Rossella Muroni, l’anti-inceneritore Il Foglio

E Elly Schlein, la nuova segretaria ... «Quando faranno il congresso aggiungeranno i loro delegati all’assemblea regionale», chiedono i deluchiani in commissione ansiosi di andare al voto. Ma la ...Il confronto si sposta ora sulla formazione dello esecutivo dem. Tra i nomi più gettonati quello di Marco Furfaro, come vice segretario unico ...