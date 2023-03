Scelta Lavinia Uomini e Donne | l’annuncio nella puntata di oggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbara20993343 : @uominiedonne Ma li avete visti i due Alessio?.....espressioni della felicità cercasi!!!!.....eddai!....sono certa… - PulejoAlessia : RT @VicolodelleNews: Sabato e domenica sono vicini e finalmente scopriremo che Lavinia sceglierà il biondo... Mai scelta fu cosi scontata… - VicolodelleNews : Sabato e domenica sono vicini e finalmente scopriremo che Lavinia sceglierà il biondo... Mai scelta fu cosi sconta… - LeonardoLoschi : RT @sunvarry94s: lavinia ci ha messo 7 mesi per scegliere e fuori durerà 7 giorni con la scelta #uominiedonne - GleeViolet : Alessio il rosso si sta cagando addosso ,sa di essere la scelta e le ha ricordato che escono insieme ,ma che lui n… -

Per quanto riguardainvece, la 25enne sembra sempre più vicina ad unadefinitiva. U&D , epocale ritorno in studio: la tronista senza parole Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla ...Non passa inosservato l'urlo che arriva dal parterre femminile che non approva ladella donna. Il trono classico:Mauro ha nuovi problemi Per quanto riguarda i ragazzi al centro dello ...Bene ancheMauro, che ormai è vicinissima alla. Invece sembra proprio che Nicole non abbia proprio conquistato il pubblico . Infatti, quando finisce lei al centro studio ecco che i ...

Uomini e Donne, la scelta di Lavinia: ecco la data QUOTIDIANO NAZIONALE

Maria annuncerà l'arrivo in studio di un giovanissimo corteggiatore giunto proprio per conoscere Roberta e non si tratterebbe dell'unica novità del programma.Lavinia Mauro ha annunciato che è pronta a scegliere tra i suoi due corteggiatori dopo il lunghissimo percorso a Uomini e Donne . Mentre ci si chiede chi sceglierà tra Alessio ...