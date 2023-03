Scarpinato a La Confessione di Peter Gomez: “I boss stragisti sono certi di uscire dal carcere perché il 41 bis prima o poi salterà” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Il 41 bis è entrato nel mirino e prima o poi io sono certo che in qualche modo salterà”. Così Roberto Scarpinato, ex magistrato antimafia, oggi senatore del Movimento 5 stelle affida a La Confessione di Peter Gomez, in un’intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile da oggi sulla piattaforma. “Ci sono persone che sanno tutto e sono i capi mafia condannati: si chiamano Matteo Messina Denaro, Graviano, Bagarella, Salvatore Biondino, una decina di persone, loro sanno tutto. – ha detto l’ex magistrato parlando della stagione delle stragi del 1992 e del 1993 – “Loro sanno tutto e in tutti questi anni hanno deciso di non collaborare. Se fossero state soltanto stragi di mafia avrebbero potuto tranquillamente collaborare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Il 41 bis è entrato nel mirino eo poi iocerto che in qualche modo”. Così Roberto, ex magistrato antimafia, oggi senatore del Movimento 5 stelle affida a Ladi, in un’intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile da oggi sulla piattaforma. “Cipersone che sanno tutto ei capi mafia condannati: si chiamano Matteo Messina Denaro, Graviano, Bagarella, Salvatore Biondino, una decina di persone, loro sanno tutto. – ha detto l’ex magistrato parlando della stagione delle stragi del 1992 e del 1993 – “Loro sanno tutto e in tutti questi anni hanno deciso di non collaborare. Se fossero state soltanto stragi di mafia avrebbero potuto tranquillamente collaborare ...

