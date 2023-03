Scarpinato a La Confessione di Gomez su TvLoft: “I clan in politica? Li vedo intorno a me. E la sinistra ha dimenticato la Costituzione” (Di giovedì 30 marzo 2023) “I clan in politica? Li vedo accanto a me, in Parlamento e questo mi rende molto triste“. E’ una riflessione molto amara quella che Roberto Scarpinato, ex magistrato antimafia, oggi senatore del Movimento 5 stelle affida a La Confessione di Peter Gomez, in un’intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile da oggi sulla piattaforma. “Quando lei ha motivato la sua decisione di candidarsi con i Cinque Stelle, ha parlato del ritorno della “politica dei clan”. Adesso che sta in Parlamento li vede in azione? E quali sono?”, ha chiesto il direttore de Ilfattoquotidiano.it, facendo riferimento a un’intervista in cui l’ex procuratore capo di Palermo spiegava le ragioni che lo avevano portato a entrare in Parlamento dopo 42 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Iin? Liaccanto a me, in Parlamento e questo mi rende molto triste“. E’ una riflessione molto amara quella che Roberto, ex magistrato antimafia, oggi senatore del Movimento 5 stelle affida a Ladi Peter, in un’intervista realizzata in esclusiva pere disponibile da oggi sulla piattaforma. “Quando lei ha motivato la sua decisione di candidarsi con i Cinque Stelle, ha parlato del ritorno della “dei”. Adesso che sta in Parlamento li vede in azione? E quali sono?”, ha chiesto il direttore de Ilfattoquotidiano.it, facendo riferimento a un’intervista in cui l’ex procuratore capo di Palermo spiegava le ragioni che lo avevano portato a entrare in Parlamento dopo 42 anni di ...

