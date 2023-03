SBS Bergamo | a Reggio Calabria ultima stagionale con il settimo posto in palio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 marzo 2023). Si riparte dal ‘meno 13’ della gara di andata, giocata lo scorso 18 marzo all’Italcementi. Un 60-73 che lascia intatte le possibilità di recupero per la SBS Montello, decisa a chiudere la sua migliore stagione come era cominciata: con una vittoria. Sabato 1 aprile al PalaCalafiore di, Airoldi e compagni avranno come obiettivo ilfinale nel Campionato di Serie A di basket in carrozzina. Ma anche se alla fine la rimonta non dovesse arrivare, la sostanza non cambierebbe poi di molto. Resterebbe comunque la soddisfazione di un torneo giocato al più alto livello, sempre a testa alta anche di fronte alle formazioni più attrezzate. Un campionato che rappresenta un punto di svolta per la SBS, decisa a dare un seguito alla propria crescita nelle ...