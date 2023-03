Sardegna, Mesina rifiuta cure e diagnosi: negati i domiciliari (Di giovedì 30 marzo 2023) Ultime notizie su Graziano Mesina: il criminale sardo rifiuta cure e diagnosi, per lui non saranno disposti i domiciliari: resterà quindi nel carcere di Opera a Milano. Graziano Mesina ultime notizie Graziano Mesina non otterrà nessun deferimento della pena. L’esponente di spicco della criminalità sarda è nel carcere di Opera e “rifiuta” cure e accertamenti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ultime notizie su Graziano: il criminale sardo, per lui non saranno disposti i: resterà quindi nel carcere di Opera a Milano. Grazianoultime notizie Grazianonon otterrà nessun deferimento della pena. L’esponente di spicco della criminalità sarda è nel carcere di Opera e “e accertamenti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Mesina rifiuta cure e diagnosi, 'non può avere domiciliari - Sardegna - Leggi tutto --> - AnsaSardegna : Mesina rifiuta cure e diagnosi, 'non può avere domiciliari. La decisione della Sorveglianza di Milano sull'ex primu… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Istanza rigettata, Graziano #Mesina resta in carcere a Opera · Le sue avvocate chiedevano che scontasse la pena a #Orgosolo… - UnioneSarda : #Sardegna - Mesina fa ricorso in Cassazione: chiede i domiciliari per motivi di salute - alessita_1994 : RT @SardegnaG: Istanza rigettata, Graziano #Mesina resta in carcere a Opera · Le sue avvocate chiedevano che scontasse la pena a #Orgosolo… -