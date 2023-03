Sanità, i sindacati: “Solidarietà ai colleghi colpiti da provvedimenti ingiusti” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle sigle sindacali ANAAO- ASSOMED, FP CGIL Medici, CIMO-FESMED, CISL Medici, FASSID-AUPI, FVM e UILFPL. Le scriventi OO.SS. esprimono viva soddisfazione per la sentenza favorevole emessa dalla Magistratura del lavoro del Tribunale di Benevento che ha annullato la sanzione disciplinaredisposta dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL di Benevento nei confronti del dr. Emilio Tazza, dirigente sindacale della CIMO-FESMED.Lo stesso Tribunale si era già pronunciato favorevolmente anche per il dr. Biagio Izzo, segretario aziendale ANAAO-ASSOMED, annullando l’illegittimo trasferimento disposto da un dirigente aziendale.Per quanto riguarda il dr Tazza, lo stesso era stato denunciato dal proprio Responsabile conun’accusa del tutto infondata, subito dopo che lo stesso aveva denunciato alla stampa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle sigle sindacali ANAAO- ASSOMED, FP CGIL Medici, CIMO-FESMED, CISL Medici, FASSID-AUPI, FVM e UILFPL. Le scriventi OO.SS. esprimono viva soddisfazione per la sentenza favorevole emessa dalla Magistratura del lavoro del Tribunale di Benevento che ha annullato la sanzione disciplinaredisposta dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL di Benevento nei confronti del dr. Emilio Tazza, dirigente sindacale della CIMO-FESMED.Lo stesso Tribunale si era già pronunciato favorevolmente anche per il dr. Biagio Izzo, segretario aziendale ANAAO-ASSOMED, annullando l’illegittimo trasferimento disposto da un dirigente aziendale.Per quanto riguarda il dr Tazza, lo stesso era stato denunciato dal proprio Responsabile conun’accusa del tutto infondata, subito dopo che lo stesso aveva denunciato alla stampa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orvietonews : Sindacati in piazza contro l'indebolimento della sanità pubblica: I sindacati tornano in piazza venerdì 14 aprile a… - nordest24 : «Sanità pubblica veneta a rischio collasso». L’appello dei sindacati - ProvinciaBZ : #Personale ausiliario, #strumenti diagnostici, #sostegno per i giovani #medici e #ambulatori di periferia i #temi d… - 3omAleom : @MaurilioVitto Sono orgoglioso di appartene alla terra di Dante L.da Vinci Galileo L.Montalcini P.Pasolini e... Ma… - Umbria24 : «Curiamo la sanità ternana», sindacati in piazza il 14 aprile -

Sindacati in piazza contro l'indebolimento della sanità pubblica ... Cisl e Uil della provincia di Terni, Claudio Cipolla, Riccardo Marcelli e Fabio Benedetti che hanno presentato il documento elaborato dai tre sindacati con le richieste per "curare la sanità ternana"... L'assessore Antonini a Roma al 'Tavolo nazionale su Farmaceutica e Biomedicale' ... ieri, a Roma, presieduto dai vertici dei Ministeri competenti (Sanità e Imprese/Made in Italy), alla presenza di referenti aziendali, associazioni di categoria e sindacati. In qualità di ... Jabil: sindacati,'azienda investe in Croazia e qui licenzia' "Jabil motiva l'investimento - spiegano i segretari dei quattro sindacati - perché c'è una crescita delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della sanità, del 5G e del cloud. Allora la ... ... Cisl e Uil della provincia di Terni, Claudio Cipolla, Riccardo Marcelli e Fabio Benedetti che hanno presentato il documento elaborato dai trecon le richieste per "curare laternana"...... ieri, a Roma, presieduto dai vertici dei Ministeri competenti (e Imprese/Made in Italy), alla presenza di referenti aziendali, associazioni di categoria e. In qualità di ..."Jabil motiva l'investimento - spiegano i segretari dei quattro- perché c'è una crescita delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della, del 5G e del cloud. Allora la ... Sanità, firmato l’accordo tra Regione sindacati: stabilizzati 500 precari ilmessaggero.it