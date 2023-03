Saman Abbas | nuovo rinvio dell’udienza per l’estradizione del padre | prossimo appuntamento al 4 aprile

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ennesimo, questa mattina,in programma nel carcere di Islamabad, in Pakistan, perdi Shabbar, accusato, in concorso con altri quattro parenti, dell’omicidio, dell’occultamento del cadavere e del sequestro della figlia,, la 18enne scomparsa a Novellara alla fine del 2021 e trovata morta lo scorso novembre. L’uomo resta quindi detenuto nella ... TAG24.

I magistrati pakistani dicono no alla richiesta di rilascio su cauzione. Respinti anche i tentativi degli avvocati del genitore di mandarla per le lunghe tramite cavilli e scuse. Come la domanda di ...Shabbarresta in carcere in Pakistan. Il magistrato locale ha infatti rigettato questa mattina la richiesta dell'avvocato del padre didi rilasciare l'uomo su cauzione. Il 46enne, quindi, ...Il magistrato di Islamabad ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione di Shabbar, il padre diarrestato in Pakistan a novembre e per cui l'Italia ha chiesto l'estradizione. Procura e Carabinieri di Reggio Emilia lo accusano dell'omicidio della figlia 18enne, morta a ...

È stata rinviata di nuovo l’udienza presso il tribunale di Islamabad, in Pakistan, per l’estradizione di Shabbar Abbas, papà di Saman: ...Il magistrato di Islamabad ha respinto l’istanza di rilascio su cauzione di Shabbar Abbas, il padre di Saman arrestato in Pakistan in novembre e per il quale l’Italia ha chiesto l’estradizione.