Salvini: «Pnrr, userò fino all?ultimo euro. E appalti a chilometro zero» (Di giovedì 30 marzo 2023) «Del Pnrr spenderò fino all?ultimo euro, sempre che la Commissione europea abbia buon senso». Matteo Salvini rigetta il disfattismo che pare aver colpito il governo dopo la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 marzo 2023) «Delspenderòall?ultimo, sempre che la Commissionepea abbia buon senso». Matteorigetta il disfattismo che pare aver colpito il governo dopo la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - raffaellapaita : La riforma del codice degli #appalti voluta da Salvini e che si appresta ad arrivare oggi in cdm è profondamente sb… - fattoquotidiano : #Meloni: “È lunare prendersela con questo governo, stiamo lavorando da pochi mesi e ci siamo trovati un #Pnrr abbor… - aperru1 : RT @LucillaMasini: L’Europa boccia la Meloni: niente soldi dal Pnrr per ritardi e inefficienze, 19 miliardi congelati. Capite perché si par… - Franchittone : RT @LucillaMasini: L’Europa boccia la Meloni: niente soldi dal Pnrr per ritardi e inefficienze, 19 miliardi congelati. Capite perché si par… -