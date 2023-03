SaloneSatellite 2023 | il design under 35 | le nuove tendenze

(Di giovedì 30 marzo 2023) La prima volta fu il 1998, per volere della fondatorice Marva Griffin, quest’anno ilgiunge alla sua 24esima edizione. Fiore all’occhiello del Salone del Mobile.Milano, la manifestazione dedicata aier35, si offre come un oblò attraverso cui sbirciare quali saranno ledi domani, immaginate proprio da coloro che saranno chiamati a realizzarle. Il, che si svolgerà nei giorni della prossimaWeek di Milano, dal 18 al 23 aprile, è pensato per mettere in contatto e facilitare le relazioni tra aziende e i progettisti più giovani, coloro che, da poco terminati gli studi, si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà presso gli spazi di Rho Fiera. Costruire ...

È una galleria di oggetti sorprendenti dedicati al limite che divide e unisce acqua e terra, mare e costa, quella di ECOTONO – metamorfosi dei confini, in programma al SaloneSatellite dal 18 al 23 ...