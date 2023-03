Salerno, la Guardia di Finanza dona 16mila litri di gasolio ai vigili del fuoco (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di un’iniziativa di solidarietà e collaborazione tra Enti pubbli-ci, ha donato ai vigili del fuoco 16.500 litri di gasolio, oggetto di un prece-dente sequestro. Il provvedimento di confisca dell’ingente quantitativo di combustibile, emesso dall’Autorità Giudiziaria, era scattato a seguito di un controllo “su strada”, eseguito dai Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina per contrastare le frodi nel commercio di prodotti energetici, a carico di una cisterna che viaggiava senza documenti accompagnatori. Le Fiamme Gialle hanno così voluto dare un concreto segnale di vicinanza ai “Caschi Rossi” del Comando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nei giorni scorsi, ladidel Comando Provinciale di, nell’ambito di un’iniziativa di solidarietà e collaborazione tra Enti pubbli-ci, hato aidel16.500di, oggetto di un prece-dente sequestro. Il provvedimento di confisca dell’ingente quantitativo di combustibile, emesso dall’Autorità Giudiziaria, era scattato a seguito di un controllo “su strada”, eseguito dai Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina per contrastare le frodi nel commercio di prodotti energetici, a carico di una cisterna che viaggiava senza documenti accompagnatori. Le Fiamme Gialle hanno così voluto dare un concreto segnale di vicinanza ai “Caschi Rossi” del Comando ...

