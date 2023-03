(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Loattende Shomurodov, di ritorno venerdì dagli impegni con la nazionale dell’Uzbekistan, per rimpinguare il reparto offensivo. Con Nzola squalificato e Maldini acciaccato, il calciatore in prestito dalla Roma dovrebbe partire titolare domenica contro la. Ancora ai box Reca e Moutinho, di ritorno dall’estero Ampadu, Krollis e Beck che seguono Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal, rientrati mercoledì. Oggi partitella a porte aperte al Picco per Leonardo Semplici, che ha invece mantenuto riservata la prima parte basata sulla tattica, per cercare la vicinanza dei tifosi. Curva di casa già tutta esaurita come il settore ospiti, attesi almeno diecimila spettatori al Picco per una partita che mette in palio punti forse decisivi per la salvezza. Con una vittoria i bianchi aggancerebbero proprio la squadra ...

Salernitana: pronto Sambia per lo spezia, in attacco Dia favorito anteprima24.it

La Salernitana di Paulo Sousa è al lavoro in vista del match contro lo Spezia, in calendario domenica pomeriggio allo stadio Picco di La Spezia. Il club campano è pronto a mischiare le carte in tavola ...