Sainz: cambiare questa Ferrari richiederà tempo (Di giovedì 30 marzo 2023) La strada verso il recupero è molto lunga e tutta da quantificare nei decimi che la Ferrari riuscirà a erodere a Red Bull . In Australia l'obiettivo è quello di trovare un equilibrio con la SF - 23 a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023) La strada verso il recupero è molto lunga e tutta da quantificare nei decimi che lariuscirà a erodere a Red Bull . In Australia l'obiettivo è quello di trovare un equilibrio con la SF - 23 a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _diana87 : RT @SmilexTech: Sainz la pensa come me: 'Red Bull ci è superiore in tutto e dimostra che dobbiamo cambiare qualcosa. Anche qualcosa di comp… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Sainz la pensa come me: 'Red Bull ci è superiore in tutto e dimostra che dobbiamo cambiare qualcosa. Anche qualcosa di comp… - GUGNI22 : RT @Motorsport_IT: #F1 | Sainz crudo: 'Dateci tempo, bisogna cambiare concetto' #Formula1 | #Ferrari | #AustralianGP - limuzhou0908 : RT @SmilexTech: Sainz la pensa come me: 'Red Bull ci è superiore in tutto e dimostra che dobbiamo cambiare qualcosa. Anche qualcosa di comp… - _Paolo_27 : RT @SmilexTech: Sainz la pensa come me: 'Red Bull ci è superiore in tutto e dimostra che dobbiamo cambiare qualcosa. Anche qualcosa di comp… -