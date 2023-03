Saiello M5S | “Agrimonda | ingiustificabile ritardo di De Luca nella bonifica”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A ventotto anni dall’incendio che distrusse il deposito di fitofarmaci, nel comune di Mariglia, ci troviamo ancora oggi alle prese con gli ingiustificabili ritardi della Regione Campania. All’interrogazione del vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, il Ministero ha risposto che per ladel sito orfano il dicastero ha assegnato 2 milioni di euro alla Regione e che il Mase attende dall’organo campano l’assenso sullo schema di accordo propedeutico al trasferimento delle risorse idonee alla messa in sicurezza del sito”. Nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaroche sulla vicenda ha presentato diverse interrogazioni alla giunta regionale per conoscere le motivazioni di tale prolungato...