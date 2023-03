Safe | a Roma Cerimonia apertura XXIV edizione del Master su futuro energia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è svolta aladidelladelin “Gestione delle Risorse Energetiche”, alla presenza di: Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato – Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Stefano Besseghini, Presidente – Arera, Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale – Enel, Agostino Re Rebaudengo, Presidente – Elettricità Futura e Luigi Ksawery Luca’, Ceo e Amministratore Delegato – Toyota Motor Italia, e con la partecipazione di Paolo Petrecca – Direttore Rai News 24. Obiettivo della, che ha ospitato il workshop “Back to the future: shaping the new energy ecosystems”, è stato quello di promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e nuove generazioni, ...