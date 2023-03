Sabatini: “Retegui esaltazione della normalità. Uomo mercato? Società di Serie A alla canna del gas” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mateo Retegui normalissimo in tutto quello che fa. Conosce qualche movimento, ma non ha punti di forza eccezionali. Ma a onor del vero, va detto che se un attaccante in due partite la mette dentro due volte, è comunque un bel percorso. Ma da qui a dire che vale la Nazionale ne passa: è l’esaltazione della normalità“. Non usa mezzi termini, come sempre, Walter Sabatini, nell’intervento a Casa Lazio, programma in onda su backtothefootballtv. L’ex ds della Salernitana è poi lapidario sul commentare i rumors che riguardano l’attaccante in chiave Serie A: “Retegui Uomo mercato? No, ma se dovesse diventarlo, vorrebbe dire che le Società sono alla canna del gas”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mateonormalissimo in tutto quello che fa. Conosce qualche movimento, ma non ha punti di forza eccezionali. Ma a onor del vero, va detto che se un attaccante in due partite la mette dentro due volte, è comunque un bel percorso. Ma da qui a dire che vale la Nazionale ne passa: è l’“. Non usa mezzi termini, come sempre, Walter, nell’intervento a Casa Lazio, programma in onda su backtothefootballtv. L’ex dsSalernitana è poi lapidario sul commentare i rumors che riguardano l’attaccante in chiaveA: “? No, ma se dovesse diventarlo, vorrebbe dire che lesonodel gas”. ...

