Russia | giornalista Usa arrestato per spionaggio | il precedente

(Adnkronos) – Evan Gershkovich, giornalista statunitense del Wall Street Journal, è stato arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio. Era dal 1986 che un giornalista americano non veniva fermato in Russia. Il 2 settembre di quell'anno il capo dell'ufficio di corrispondenza di Mosca di News and World Report, Nick Daniloff, era stato arrestato con l'accusa di spionaggio formalizzata cinque giorni dopo mentre era detenuto alla prigione Lefortovo di Mosca. Secondo le autorità sovietiche, Daniloff – il cui nonno, generale dell'esercito imperiale russo era fuggito negli Usa dopo la rivoluzione – indosso aveva documenti sovietici classificati. L'arresto avveniva qualche giorno dopo quello di una presunta spia sovietica negli Stati Uniti, Gennadi ...

