Russia, giornalista americano del WSJ arrestato con l'accusa di spionaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Un giornalista americano del Wall Street Journal è stato arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio. La notizia viene riportata in anteprima da Ria Novosti, una delle principali agenzie di stampa sovietiche. Il suo nome è Evan Gershkovich, 31 anni, ex reporter per l'Agenzia France-Presse e per il Moscow Times, nonché assistente al New York ...

