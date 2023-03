Russia: giornalista americano arrestato per spionaggio. Rischia fino a 20 anni di carcere. Il Cremlino: “Colto in flagrante” (Di giovedì 30 marzo 2023) E' stato arrestato in Russia, a Ekaterinburg, il giornalista americano, inviato del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, 32 anni, con l'accusa di spionaggio. Era regolarmente accreditato al ministero degli esteri di Mosca. Peskov, portavoce del Cremlino, afferma che sarebbe stato "Colto in flagrante". Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 marzo 2023) E' statoin, a Ekaterinburg, il, inviato del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, 32, con l'accusa di. Era regolarmente accreditato al ministero degli esteri di Mosca. Peskov, portavoce del, afferma che sarebbe stato "in". Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Russia un giornalista del Wall Street Journal. Evan Gershkovich, 32 anni, regolarmente accreditato pre… - guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - elvise1657 : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Questo è l'ultimo articolo del giornalista arrestato oggi in Russia. Oggi la Banca Centrale Russa comunic… - PariniBruno : RT @ilfoglio_it: Arrestato in Russia Evan Gershkovich. Cronista del Wall Street Journal, stava scrivendo un reportage sul reclutamento dei… -