Russia | arrestato un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio | Il quotidiano | Profonda preoccupazione per la sua

Il Wall Street Journal ha "smentito con veemenza" le accuse di spionaggio mosse da Mosca nei confronti del suo giornalista Evan Gershkovich,in. "Il Wall Street Journal respinge con veemenza le accuse dei servizi di sicurezza russi e chiede l'immediato rilascio di Evan Gershkovich, un giornalista affidabile e coscienzioso",...Roma, 30 mar - Evan Gershkovich , cittadino statunitense e corrispondente del Wall Street Journal , è statoincon l'accusa di 'spionaggio' . A rivelarlo è stata l'agenzia Ria Novosti , citando un comunicato dei servizi segreti russi (Fsb), i quali 'hanno fermato le attività illegali del ...Leggi Anche, il giornalista Safronov condannato a 22 anni Leggi Anche Marina Ovsyannikova, la giornalista dissidente è fuggita dallaChi è Evan Gershkovich Gershkovich, i cui genitori vivono negli Usa ma sono originari dell'ex Unione Sovietica, ha 32 anni e parla russo. Prima di essere assunto al Wall Street Journal aveva ...

Rischia fino a 20 anni di carcere il corrispondente del quotidiano americano Wall Street Journal (Wsj), Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l’accusa di «spionaggio a favore degli Usa». Nei ...La questione di un possibile scambio di prigionieri con gli Usa che coinvolga anche il giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia "non è ancora stata discussa". Lo ha detto il vice ...