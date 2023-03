Russia | arrestato in Bielorussia l' uomo fuggito dopo la condanna per i disegni della figlia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Minsk, 30 mar. (Adnkronos) - Il cittadino russodagli arresti domiciliariessere statoto a due anni di carcere per aver screditato lasui social media - a seguito di un'indagine sollecitata daicontro la guerra di sua- è statoa Minsk, in Bielo, scrive il Guardian. Alexei Moskalyo è stato separato dalladi 13 anni da quando è stato posto agli arresti domiciliari all'inizio di marzo mentre la ragazza è stata trasferita in un centro di accoglienza statale. Moskalyo è statoto a due anni di carcere per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. La polizia ha indagato su di luiche sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Masha Moskaleva ha 12 anni e vive a Efremov. La sua colpa è quella di aver fatto a scuola un disegno contro la guer… - Carole71024753 : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war. Era fuggito dai domiciliari a Minsk, dopo la condanna a 2 anni per aver… - CarloManca : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war. Era fuggito dai domiciliari a Minsk, dopo la condanna a 2 anni per aver… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Arrestato Alexei Moskalyo, il papà della bimba che fece un disegno ‘pacifista’ a scuola: “Ha screditato la Russia” htt… - Agenzia_Ansa : Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war. Era fuggito dai domiciliari a Minsk, dopo la condanna a 2 anni pe… -

Sarebbe statoa Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato lasui social media seguita a un disegno della figlia sulla ...... sarebbe statoa Minsk, in Bielorussia, come riferisce il Guardian . L'uomo è stato condannato a due anni di carcere con l'accusa di aver screditato lae il suo esercito sui social ...Sarebbe statoa Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalev, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato lasui social media per aver pubblicato un disegno della ...

Sarebbe stato arrestato a Minsk il padre di Masha, la ragazzina russa autrice del disegno contro la guerra L'HuffPost

Minsk, 30 mar. (Adnkronos) – Il cittadino russo fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere per aver screditato la Russia sui social media – a seguito di ...l’uomo fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere con l’accusa di aver screditato la Russia sui social media a causa dei disegni contro la guerra della figlia ...