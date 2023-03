Russia, arrestato il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich: “È una spia americana”. Il giornale: “Molto preoccupati” (Di giovedì 30 marzo 2023) È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo. Il Wall Street Journal è “profondamente preoccupato” per la sorte del suo corrispondente Evan Gershkovich che, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione (Fsb) citati da Interfax, è stato fermato a causa delle “attività illegali” che stava svolgendo nel Paese. Il reporter, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, è “sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano“. Sempre secondo i servizi russi, Gershkovich ha raccolto informazioni coperte da “segreto di Stato” sulle attività di una delle “imprese del complesso militare-industriale russo“. Sulla questione è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dichiarando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo. Ilè “profondamente preoccupato” per la sorte del suoche, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione (Fsb) citati da Interfax, è stato fermato a causa delle “attività illegali” che stava svolgendo nel Paese. Il reporter, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, è “sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano“. Sempre secondo i servizi russi,ha raccolto informazioni coperte da “segreto di Stato” sulle attività di una delle “imprese del complesso militare-industriale russo“. Sulla questione è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dichiarando ...

