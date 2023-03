Russia: arrestato giornalista Usa. La Casa Bianca: “Inaccettabile che prendano di mira i cittadini. Li sollecitiamo a lasciare il paese” (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ innegabile che in queste ore a Washington, in seguito a quanto confermato dallo ‘Street Journal’, vi sia “Una profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto avvenuto in Russia, di Evan Gershkovich, un giornalista statunitense”. Come ha infatti tenuto a denunciare poco fa Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, “E’ Inaccettabile che il governo russo prenda di mira cittadini americani, condanniamo la detenzione di Mr Gershkovich nei termini più forti“. La Casa Bianca: “Condanniamo inoltre i continui attacchi e la repressione dal parte del governo russo dei giornalisti e della libertà di stampa” Dunque, ha proseguito la Jean-Pierre, sottolineando la professione dell’uomo fermato dalla polizia di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ innegabile che in queste ore a Washington, in seguito a quanto confermato dallo ‘Street Journal’, vi sia “Una profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto avvenuto in, di Evan Gershkovich, unstatunitense”. Come ha infatti tenuto a denunciare poco fa Karine Jean-Pierre, portavoce della, “E’che il governo russo prenda diamericani, condanniamo la detenzione di Mr Gershkovich nei termini più forti“. La: “Condanniamo inoltre i continui attacchi e la repressione dal parte del governo russo dei giornalisti e della libertà di stampa” Dunque, ha proseguito la Jean-Pierre, sottolineando la professione dell’uomo fermato dalla polizia di ...

