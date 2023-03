Russia: arrestato giornalista del Wall Street Journal (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal, è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri, è accusato di spionaggio. L’FSB ha affermato che il giornalista stava raccogliendo informazioni coperte dal segreto di Stato. arrestato un giornalista del Wall Street Journal in Russia Secondo quanto riferito da Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich,americano del, è statoa Ekaterinburg, in. Gershkovich, regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri, è accusato di spionaggio. L’FSB ha affermato che ilstava raccogliendo informazioni coperte dal segreto di Stato.undelinSecondo quanto riferito da

