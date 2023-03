Rugby: tre italiani nella World XV. Convocati Danilo Fischetti, Simone Ferrari e Niccolò Cannone (Di giovedì 30 marzo 2023) Riconoscimento importante per tre azzurri dopo il Sei Nazioni 2023 che ha visto l’Italia uscire con il Cucchiaio di Legno ma comunque con grandi progressi rispetto al passato. Danilo Fischetti, Simone Ferrari e Niccolò Cannone sono stati scelti da Steve Hansen per disputare il match del World XV contro i Barbarians in programma a Twickenham domenica 28 maggio 2023. Le parole del selezionatore: “Tradizionalmente, vuoi che una partita dei Barbarians sia aperta e fluida, e lo stesso vale per una partita del World XV”. E ancora: “Questo evento ti offre una combinazione di entrambe le squadre ed entrambi gli allenatori lo tratteranno con il rispetto che merita. Sono sicuro che vedremo uno spettacolo altamente qualificato e si spera che le persone vengano ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Riconoscimento importante per tre azzurri dopo il Sei Nazioni 2023 che ha visto l’Italia uscire con il Cucchiaio di Legno ma comunque con grandi progressi rispetto al passato.sono stati scelti da Steve Hansen per disputare il match delXV contro i Barbarians in programma a Twickenham domenica 28 maggio 2023. Le parole del selezionatore: “Tradizionalmente, vuoi che una partita dei Barbarians sia aperta e fluida, e lo stesso vale per una partita delXV”. E ancora: “Questo evento ti offre una combinazione di entrambe le squadre ed entrambi gli allenatori lo tratteranno con il rispetto che merita. Sono sicuro che vedremo uno spettacolo altamente qualificato e si spera che le persone vengano ...

