Rugby, Italia: dalla prossima stagione le giovanili tornano alle categorie pari (Di giovedì 30 marzo 2023) Finita l'emergenza legata alla pandemia torna al passato il Rugby giovanile Italiano. La Federazione, infatti, ha annunciato oggi che dalla stagione 2023/2024 i campionati juniores, a partire dal miniRugby, tornerà al passato, con le categorie che saranno legate alle età pari degli atleti. Così, si partirà dall'Under 6, per salire a livello di mini Rugby con l'Under 8, 10 e 12, mentre il Rugby juniores inizierà con le squadre Under 14, per poi salire all'Under 16 e l'Under 18, che così sarà l'ultimo campionato a livello juniores per i giovani rugbisti Italiani. La decisione è stata assunta dopo un esteso processo di consultazione con tutte le Società ed ha visto oltre cinquecento Club partecipare al ...

