Rovigo, è morta la donna trovata in casa con un proiettile in testa. Aperta un’inchiesta per omicidio (Di giovedì 30 marzo 2023) È stata dichiarata morta dalla commissione medica dell’ospedale dove era stata ricoverata d’urgenza, Rkia Hannaoui, la 32enne di origini marocchine trovata in casa con un proiettile in testa. A dare l’allarme era stato un vicino di casa della donna, allertato dai figli di 8 e 11 anni di lei, che l’avevano trovata a terra esanime. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) È stata dichiaratadalla commissione medica dell’ospedale dove era stata ricoverata d’urgenza, Rkia Hannaoui, la 32enne di origini marocchineincon unin. A dare l’allarme era stato un vicino didella, allertato dai figli di 8 e 11 anni di lei, che l’avevanoa terra esanime. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Mamma morta per un colpo di arma da fuoco, sequestrato un fucile - SoniaSamoggia : RT @fanpage: A trovarla in casa agonizzante sono stati i suoi due figli piccoli. La donna di 32 anni è morta, era stata colpita da un proie… - fanpage : A trovarla in casa agonizzante sono stati i suoi due figli piccoli. La donna di 32 anni è morta, era stata colpita… - infoitinterno : Donna morta con proiettile in testa a Rovigo: inchiesta per omicidio e casa sotto sequestro - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: È stata dichiarata morta da una commissione medica la donna di 32 anni di origini marocchine che ieri è stata trovata a t… -