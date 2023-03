Ron, nuovo singolo con Leo Gassmann: arriva “E’ questo vento” (Di giovedì 30 marzo 2023) Grande novità in arrivo sul mercato discografico: ecco il brano tra Ron e Leo Gassmann È “questo vento”, tratto dall’ultimo album di Ron, il nuovo singolo dell’artista che sarà in radio dal 31 marzo. Il brano è cantato insieme a Leo Gassmann, ed è l’unico duetto del disco “Sono un figlio” (etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music). E stasera, Leo salirà sul palco dell’Auditorium Conciliazione a Roma, ospite del concerto di Ron. Ron ha voluto collaborare con Leo per questa canzone che parla di un padre e un figlio, di due generazioni distanti ma con la voglia di stare insieme e di imparare l’uno dall’altro, con la convinzione che, insieme, si potrà disegnare un mondo diverso. “questo vento parla del rapporto tra ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Grande novità in arrivo sul mercato discografico: ecco il brano tra Ron e LeoÈ “”, tratto dall’ultimo album di Ron, ildell’artista che sarà in radio dal 31 marzo. Il brano è cantato insieme a Leo, ed è l’unico duetto del disco “Sono un figlio” (etichetta Le foglie e il, distribuzione Sony Music). E stasera, Leo salirà sul palco dell’Auditorium Conciliazione a Roma, ospite del concerto di Ron. Ron ha voluto collaborare con Leo per questa canzone che parla di un padre e un figlio, di due generazioni distanti ma con la voglia di stare insieme e di imparare l’uno dall’altro, con la convinzione che, insieme, si potrà disegnare un mondo diverso. “parla del rapporto tra ...

