Romics Trenitalia si mobilita | 31 treni in più nel weekend

(Di giovedì 30 marzo 2023)si, 31in più in questo, 11 sabato e 20 domenica – Saranno in tutto 31 istraordinari che sabato 1 e domenica 2 aprile circoleranno sulla linea Fl1 Orte-Fiumicino Aeroporto in occasione di ‘- Festival internazionale del fumetto’ presso la Fiera di Roma. Per la 30° edizione del Festival, il Regionale di(Gruppo Fs Italiane), in condivisione con regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto con 11in più il sabato e 20 in più la domenica. I servizi straordinari verranno effettuati conRock, il materiale più moderno tra i regionali, e viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di ...

Per evitare la formazione di file o assembramenti in Fiera, i ticket di Romics potranno essere comprati direttamente nelle stazioni di Ostiense, Trastevere e Fiera di Roma, dove il personale ...Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell'acquisto dei biglietti Romics direttamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in ...