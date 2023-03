Romics 2023 a Roma | torna il Festival internazionale del Fumetto | ecco quando | biglietti e come arrivare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilè sempre un evento imperdibile, da non barattare con nulla al mondo, e anche quest’anno promette grandissime soddisfazioni per tutti gli appassionati del mondo del, del cinema e dell’animazione in generale.allora tutte le informazioni per questa edizionefare per arrivarci. L’evento è previsto per sabato 1 domenica 2 aprile, continuate a leggere! Weekend a, cosa fare sabato 1 e domenica 2 aprile: gli eventi in programma: ildel, Animazione, Cinema e Games Il, insomma, non ha di certo bisogno di presentazioni: si tratta del ...