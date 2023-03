Romics 2023 a Roma dal 30 marzo al 2 aprile: ecco dove, programma completo, biglietti e ospiti (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutto pronto per la nuova edizione del Romics 2023 a Roma: il festival internazionale del fumetto più importante assieme al Lucca Comics e al Comicon di Napoli. Quest’anno è previsto un programma ricchissimo di ospiti speciali e artisti provenienti da tutto il mondo. ecco tutte le info utili su date, orari e biglietti per partecipare alla fiera. Che prenderà il via tra pochissime settimane. Il Festival Internazionale del Fumetto a Roma La trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games attende il suo pubblico dal 30 marzo al 2 aprile 2023 presso Fiera Roma. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutto pronto per la nuova edizione del: il festival internazionale del fumetto più importante assieme al Lucca Comics e al Comicon di Napoli. Quest’anno è previsto unricchissimo dispeciali e artisti provenienti da tutto il mondo.tutte le info utili su date, orari eper partecipare alla fiera. Che prenderà il via tra pochissime settimane. Il Festival Internazionale del Fumetto aLa trentesima edizione di, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games attende il suo pubblico dal 30al 2presso Fiera. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PlateaItaliana : Romics, al via la XXX edizione La XXX edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games,… - canaledieci : Romics, il Festival del Fumetto sbarca alla Fiera di Roma. Ecco il programma - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Romics 2023, oltre 30 treni in più per raggiungere Fiera di Roma: orari e fermate - angelo_perfetti : Romics 2023, oltre 30 treni in più per raggiungere Fiera di Roma: orari e fermate - Etrurianews : A Fiera di Roma giovani e famiglie in arrivo da tutto il mondo per quattro giorni stracolmi di eventi ROMA - Apre q… -