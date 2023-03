‘Romanzo libanese’ | lo psico-thriller del criminologo Domenico Romeo

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 30 marzo 2023) Esce con Castelvecchi, editore il libro "Romanzo Libanese", opera dai contenuti forti e avvincenti, per mano dello scrittore e. "Mi raccontano che ancora oggi, in fasce, davanti a un fucile puntato, restai immobile, guardai l'arma come un probabile biberon da cui avrei ricevuto cibo e latte"; è l'incipit del racconto della protagonista di una narrazione diaristica che colpisce e attrae il lettore da subito e lo accompagna nello scorrere di pagine coinvolgenti in cui compaiono senso di rivoluzione e amore omosessuale non ricambiato in un Libano ancora scosso dalla strage di Sabra e Chatila del 1982.