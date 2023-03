Roma Via Crucis 2023 al Colosseo (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 7 Aprile 2023 la Via Crucis si terrà dalle 21.15 nell’area esterna del Colosseo. Papa Francesco dovrebbe presiedere il pio esercizio della «Via Crucis», al termine del quale generalmente rivolge la sua parola ai fedeli e impartisce la Benedizione Apostolica. In queste ore, sui social i fedeli mettono in dubbio la partecipazione del Papa alla Via Crucis a Roma, visto il ricovero del Pontefice per accertamenti presso l’ospedale Gemelli.Da quanto si apprende Papa Francesco si è sentito male prima di registrare la puntata di A Sua Immagine per il Venerdì Santo. Su Twitter c’è chi scrive: “come uomo mi dispiace che stia poco bene, tra l’altro a ridosso delle prossime feste, probabilmente salterà la Via Crucis; come figura istituzionale ecclesiastica questo ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 7 Aprilela Viasi terrà dalle 21.15 nell’area esterna del. Papa Francesco dovrebbe presiedere il pio esercizio della «Via», al termine del quale generalmente rivolge la sua parola ai fedeli e impartisce la Benedizione Apostolica. In queste ore, sui social i fedeli mettono in dubbio la partecipazione del Papa alla Via, visto il ricovero del Pontefice per accertamenti presso l’ospedale Gemelli.Da quanto si apprende Papa Francesco si è sentito male prima di registrare la puntata di A Sua Immagine per il Venerdì Santo. Su Twitter c’è chi scrive: “come uomo mi dispiace che stia poco bene, tra l’altro a ridosso delle prossime feste, probabilmente salterà la Via; come figura istituzionale ecclesiastica questo ...

