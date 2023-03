Roma, spari contro un’auto in transito a Portuense: buchi sulla carrozzeria e finestrino distrutto (Di giovedì 30 marzo 2023) . Una Capitale da esecuzioni criminali, o almeno questo verrebbe da dire vedendo questo episodio. Perché un automobilista mentre attraversava la zona di Portuense con il proprio mezzo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Solo per miracolo, nessun proiettile l’ha centrato. Ma la macchina, oggi, è un groviere, dove chi sparava non voleva solamente intimidirlo. Macchina trivellata di colpi a Portuense La disavventura la racconta la vittima, sulle pagine di RomaToday. Lui stesso è ancora spaventato: “Mai mi era capitato un episodio simile. E’ stato inquietante e ho avuto paura di morire”. Secondo il suo racconto, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Mentre viaggiava in macchina, uno sparo ha centrato la portiera del lato guidatore. Buco nella carrozzeria e vetri ovunque, perchè va ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) . Una Capitale da esecuzioni criminali, o almeno questo verrebbe da dire vedendo questo episodio. Perché un automobilista mentre attraversava la zona dicon il proprio mezzo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Solo per miracolo, nessun proiettile l’ha centrato. Ma la macchina, oggi, è un groviere, dove chi sparava non voleva solamente intimidirlo. Macchina trivellata di colpi aLa disavventura la racconta la vittima, sulle pagine diToday. Lui stesso è ancora spaventato: “Mai mi era capitato un episodio simile. E’ stato inquietante e ho avuto paura di morire”. Secondo il suo racconto, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Mentre viaggiava in macchina, uno sparo ha centrato la portiera del lato guidatore. Buco nellae vetri ovunque, perchè va ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, spari contro un’auto in transito a Portuense: buchi sulla carrozzeria e finestrino distrutto - ilmauro85 : @Vicidominus le cazzate che spari, passi prendere per il culo la Roma, ci sta perché negli ultimi 14 anni 1 trofeo,… - Jackohmeeno : Appunto perché ricordo di episodi antisemiti in ambienti del tifo nostro. Da ragazzo. La prima volta fu quando vidi… - infoitinterno : Spari nella notte al Tuscolano, 54enne freddato in casa a Roma - ilriformista : Ad avvertire le forze dell'ordine la stessa vittima, che non ha avuto scampo. Per l'uomo non c'è stato niente da fa… -