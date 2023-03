Roma | sequestrato un arsenale di armi | si cerca collegamento con i recenti omicidi

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 marzo 2023) La notte scorsa è stato ritrovato undi 11nella zona di Pietralata a. L’è statonell’ambito delle indagini della direzione distrettuale antimafia disui fatti di sangue avvenuti nella Capitale nelle ultime settimane. Come riporta RaiNews24, gli inquirenti si stanno concentrando, in particolare, suglidi Luigi Finizio e Andrea Fiore, morti il 13 e il 27 marzo a, in zona Quadraro-Torpignattara. Il maxisequestro consta di un fucile calibro 12 a canna mozza, una pistola mitragliatrice calibro 7.65 e altre 9 pistole di calibro vario. Gli investigatori hanno ritrovato anche delle munizioni. Un uomo italiano è stato arrestato ieri, 29 marzo. Nelle prossime ore, i magistrati della Dda capitolina ...