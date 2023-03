Roma | sequestrate armi nel quartiere Pietralata | trovata anche una mitragliatrice

(Di giovedì 30 marzo 2023)neldi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato un vero e proprio arsenale nell’ambito delle indagini della direzione distrettuale antimafia disui fatti di sangue avvenuti nella Capitale nelle ultime settimane. L’attenzione degli inquirenti è rivolta, in particolare, agli omicidi che hanno visto vittime Luigi Finizio e di Andrea Fiore. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salsantillo : @GiulioSiamoNoi @welikeduel @zdizoro sono i GENITORI d'ITALIA, alla ricerca di una verità processuale e non di una… - Luc1396 : RT @reportdifesa: ROMA. Prosegue, mirata e senza sosta, l'attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati da… - reportdifesa : ROMA. Prosegue, mirata e senza sosta, l'attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordin… - Aprilia_News : Controlli #antidroga a Roma, 17 persone arrestate. Sequestrate centinaia di dosi e 6mila euro in contanti -

Quote sociali e beni aziendali di 14 soggetti economici, inclusi 2 centri commerciali nelle province die Padova. Autoveicoli di lusso, tra cui una Rolls - Royce d'epoca e una Ferrari e ...Per gli investigatori era il gestore di una piazza di spaccio nelle palazzine popolari, scoperta negli scantinati grazie alle chiavi che gli sono statedurante un controllo l'altro ieri ...NAPOLI. Agenti del Commissariato Pianura hanno controllato uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, nella controsoffittatura dell'androne, una pistola Beretta Cal. 22 con 8 ...

Evasore fiscale seriale dal 1999: sequestrate ville, Rolls Royce e Ferrari a imprenditore RomaToday

È quanto sequestrato oggi, 30 marzo, all'imprenditore Antonio Miano, dai finanzieri del Comando provinciale di Roma che hanno dato esecuzione al decreto emesso, ai sensi dell'art. 20 del Codice ...Gli inquirenti hanno arrestato anche un uomo. L'uomo arrestato è un cittadino italiano che aveva in custodia le armi sequestrate. I pm della Dda di Roma Michele Prestipino e Ilaria Calò chiederanno la ...