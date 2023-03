Roma | ‘Mi ha deformato il viso’ | chirurgo estetico dei vip a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilplastico, ma anche noto personaggio dello spettacolo, opinionista, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex gieffino del Gf Vip, Giacomo Urtis, dovrà comparire in un’aula di giustizia per rispondere dell’accusa di lesioni colpose. Urtis sarebbe colpevole di aver praticato un intervento di filler a una sua paziente provocandole conseguenze dannose, per quanto non permanenti. Un trattamento di filler ha provocato conseguenze dannose a una paziente La paziente, a causa del trattamento, avrebbe avuto il viso gonfio eper diversi giorni, Un disagio considerevole per la donna che ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del professionista il quale, ora, sarà chiamato a chiarire la sua posizione in unper lesioni che prenderà il via a giorni, il 5 aprile prossimo. L’intervento di Urtis sulla paziente, ...