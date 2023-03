Roma mette mano al portafoglio per salvare Atac: pioggia di milioni per l'azienda (Di giovedì 30 marzo 2023) Tre mesi dopo l'uscita di Atac dal concordato preventivo il Campidoglio è costretto a mettere mano al portafoglio per salvare i conti dell'azienda dei tra. E di conseguenza i servizi per i cittadini di Roma. È stato raggiunto nelle scorse ore, con la promessa di una variazione di bilancio, l'accordo tra la giunta Gualtieri e la società che ha chiesto al Comune un incremento di circa 40 milioni dello stanziamento previsto. Risorse finalizzate al rinnovo del contratto di servizio (che scade domani ma che dovrebbe essere nuovamente prorogato) e soprattutto a mantenere le prestazioni attuali sulla rete del trasporto urbano, evitando tagli al chilometraggio. L'intesa è arrivata dopo settimane di tensione in seguito alla notizia di tagli al budget delle ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Tre mesi dopo l'uscita didal concordato preventivo il Campidoglio è costretto arealperi conti dell'dei tra. E di conseguenza i servizi per i cittadini di. È stato raggiunto nelle scorse ore, con la promessa di una variazione di bilancio, l'accordo tra la giunta Gualtieri e la società che ha chiesto al Comune un incremento di circa 40dello stanziamento previsto. Risorse finalizzate al rinnovo del contratto di servizio (che scade domani ma che dovrebbe essere nuovamente prorogato) e soprattutto a mantenere le prestazioni attuali sulla rete del trasporto urbano, evitando tagli al chilometraggio. L'intesa è arrivata dopo settimane di tensione in seguito alla notizia di tagli al budget delle ...

