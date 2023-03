Roma-Feyenoord, verso il ‘no’ alla vendita di biglietti ai tifosi olandesi (Di giovedì 30 marzo 2023) Le partite di Europa League fanno paura. Nonostante manchino ancora più di venti giorni a Roma-Feyenoord, fervono i preparativi. Un’organizzazione che mira all’ordine pubblico, alla tutela dei cittadini e anche dei monumenti della Capitale anche in ricordo di quanto successo ormai 8 anni fa, nel 2015 quando i tifosi olandesi crearono il panico nelle strade del centro, vandalizzando la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna e causarono danni alla città per 5,2 milioni di euro. L’idea del Ministero di vietare la vendita dei biglietti agli ospiti del Rotterdam L’idea del ministero dell’Interno è quella di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi della compagine olandese. D’altra parte a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Le partite di Europa League fanno paura. Nonostante manchino ancora più di venti giorni a, fervono i preparativi. Un’organizzazione che mira all’ordine pubblico,tutela dei cittadini e anche dei monumenti della Capitale anche in ricordo di quanto successo ormai 8 anni fa, nel 2015 quando icrearono il panico nelle strade del centro, vandalizzando la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna e causarono dannicittà per 5,2 milioni di euro. L’idea del Ministero di vietare ladeiagli ospiti del Rotterdam L’idea del ministero dell’Interno è quella di vietare ladeiaidella compagine olandese. D’altra parte a ...

