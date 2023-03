Roma-Feyenoord: il Viminale verso il divieto di vendita dei biglietti agli ultras olandesi (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Per la partita di Europa League Roma-Feyenoord, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale, l’orientamento del Viminale è per il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. “Bene farà il ministro Piantedosi a vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord per il 13 aprile a Roma, ma il governo olandese eviti di fare partire la gente”, dice Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Non deve accadere ciò che è successo con Napoli-Eintracht – osserva Antoniozzi – perché certamente le autorità olandesi conoscono le persone a rischio che potrebbero venire comunque a Roma solo per motivi violenti”. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023)– Per la partita di Europa League, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico diper i quarti di finale, l’orientamento delè per ildideiai tifosi. “Bene farà il ministro Piantedosi a vietare la trasferta ai tifosi delper il 13 aprile a, ma il governo olandese eviti di fare partire la gente”, dice Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Non deve accadere ciò che è successo con Napoli-Eintracht – osserva Antoniozzi – perché certamente le autoritàconoscono le persone a rischio che potrebbero venire comunque asolo per motivi violenti”. ...

